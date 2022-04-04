Стаховский: «россия «освобождает» украинцев… От жизни…»
«Вова, їbash їх, бл*дь». Одиозный президент «Ингульца» стал звездой украинского Apple Music
Золотые слова, которые стали хитом
04 апреля 22:25
Фото: Youtube
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк стал звездой украинского Apple Music.
Группа «Мюсли UA» смонтировала песню, наложив слова Поворознюка о Президенте Украины Владимире Зеленском на бит, который разрывает.
В итоге, песня занимает первое место в Apple Music в чарте топ-100 самых прослушиваемых в Украине.
Ранее Поворознюк заявил, что Украина способна дойти до Урала.