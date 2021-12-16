Возможность навариться: прогноз на матч «Лестер» – «Тоттенхэм»

Обескровленные «лисы» будут принимать еще более обескровленных «шпор»

Прогноз

«Лестер» – «Тоттенхэм» – матч команд, в середине которых сейчас большие проблемы с коронавирусом. Огромное количество основных игроков с обоих сторон пропустят встречу. Потери настолько ощутимые, что матч даже могли перенести, но все же не стали этого делать. И, скажу я вам, для нас это отличная возможность навариться.

Несмотря на вспышку Ковида, больше от этого пострадал «Тоттенхэм», который сидел на карантине и не имел возможность даже тренироваться. «Лисы» же в воскресенье прибили «Ньюкасл» (4:0). То есть, несмотря на кадровые потери, «Лестер» весьма силен и должен цепляться за положительный исход сегодня вечером.

Антонио Конте только пришел в команду и целая неделя без тренировок – большая проблема, которая и станет ключевой в предстоящем матче.

Наш прогноз: победа «Лестера» с форой 0. «Лисы» в тонусе, да и родные стены им помогут.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 22 победы, 2 возврата, 29 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой