Возможный конкурент Миколенко в «Эвертоне» активно ищет новый клуб

Француза пытаются устроить в Италию

Фото: Sky Sports

Защитник «Эвертона» Люка Динь пытается уйти из команды в январе.

У француза есть конфликт с тренером Рафаэлем Бенитесом из-за которого тот не всегда попадает в состав. Из-за этого игрок хочет побыстрее уйти, сообщает BBC.

Агенты защитника пытаются найти ему новый клуб. Вероятно, он переедет в Италию, где к нему есть интерес от «Наполи» и «Интера».

Кроме того, к команде должен присоединится Виталий Миколенко, которого хотел подписать Бенитес, От этого перспективы Диня кажутся еще более туманными.