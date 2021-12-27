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Возможный конкурент Миколенко в «Эвертоне» активно ищет новый клуб

Француза пытаются устроить в Италию
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:47
Возможный конкурент Миколенко в «Эвертоне» активно ищет новый клуб
Фото: Sky Sports

Защитник «Эвертона» Люка Динь пытается уйти из команды в январе.

У француза есть конфликт с тренером Рафаэлем Бенитесом из-за которого тот не всегда попадает в состав. Из-за этого игрок хочет побыстрее уйти, сообщает BBC.

Агенты защитника пытаются найти ему новый клуб. Вероятно, он переедет в Италию, где к нему есть интерес от «Наполи» и «Интера».

Кроме того, к команде должен присоединится Виталий Миколенко, которого хотел подписать Бенитес, От этого перспективы Диня кажутся еще более туманными.

Андрей Усмонов
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Теги

Эвертон Виталий Миколенко

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