«Сампдория» приостановила переговоры по Супряге
«Возьму его только, если «Динамо» снизит цену». Президент «Сампдории» прокомментировал переговоры по украинцу
Итальянцы ждут решение «Динамо»
12:31
Массимо Ферреро / Фото: TVT
Президент «Сампдории» Массимо Ферреро подтвердил sampnews24, что клуб приостановил переговоры по форварду «Динамо» Владиславу Супряге.
Итальянцев не устроила цена на игрока, но в будущем переговоры возможны.
«Я возьму его только в том случае, если цена будет снижена. Иначе нам и говорить не о чем».
На прошлой неделе сообщили, что клубы уладили сделку по Супряге.
По той же причине от трансфера игрока отказалась «Дженоа».
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