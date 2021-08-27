Возрождение заклятого украинского дерби, встреча еврокубковых неудачников. Прогноз на матчи 6-го тура УПЛ

Также мы узнаем, кто является главной командой Львова

Превью

Днепр-1 против Металлиста-1925 / Фото: Футбол 24

—Шестой тур чемпионата Украины станет последним этим летом, затем будет двухнедельная пауза на матчи национальных сборных. Мы с вами увидим львовское дерби, поностальгируем во время противостояния «Металлиста-1925» и «Днепра-1», а также понаблюдаем за встречей еврокубковых неудачников – «Зари» и «Ворсклы».

«Черноморец» – «Александрия» (27 августа, 19:30)

«Александрия» в нынешнем сезоне удивляет: в первых 5-ти турах команда Юрия Гуры переиграла троих представителей Украины в еврокубках («Зарю», «Шахтер» и «Колос»), но потеряли очки с откровенными аутсайдерами («Львов» и «Минай»). На очереди – третий аутсайдер. Исходя из логики и статистики – должна быть третья потеря очков. Но команда Гуры крайне непредсказуема. Дела «Черноморца» пока обстоят не лучшим образом – лишь 3 очка после 5-ти туров, подопечным Мороза позарез нужны баллы. У «Черноморца» – худшая защита в УПЛ, уже 14 пропущенных мячей, но «Александрия» – самая незабивная команда из первой шестерки (лишь 5 мячей). Поставим на ничью.

Прогноз: ничья с минимальным количеством голов.

«Ингулец» – «Мариуполь» (28 августа, 14:00)

Встреча аутсайдеров УПЛ. И если «Ингулец» уже добыл одну победу в нынешнем сезоне – в прошлом туре в матче со «Львовом», то «Мариуполь» стартовал неожиданно слабо – 1 очко после 5-ти туров и последнее место в таблице. Интересно, что команда Маркевича зато много забивает – 8 голов в 5-ти матчах. Когда-то голы должны конвертироваться в очки.

Прогноз: «Мариуполь» добудет первую победу в нынешнем сезоне УПЛ.

«Металлист-1925» – «Днепр-1» (28 августа, 17:00)

Кто бы мог подумать лет 6-7 назад, что эти команды будут играть между собой в рамках УПЛ с такими странными приставками возле своих названий. Тем не менее, это реалии украинского футбола. «Днепр-1» неплохо стартовал в нынешнем сезоне, новичок лиги «Металлист-1925» также не пасет задних, и уже добыл две победы. Все же, шансы днепрян на успешный исход встречи выше, исходя из их неплохой игровой формы.

Прогноз: минимальная победа «Днепра-1».

«Динамо» – «Колос» (28 августа, 19:30)

«Колос» не очень хорошо начал сезон, точно не так, как от команды ожидали фанаты. Подопечные Костышина слабы в атаке – лишь 2 гола в 5-ти матчах. «Динамо» же стартовало по-чемпионски, допустив пока лишь одну осечку. Возвращение Луческу на тренерский мостик точно придаст уверенности киевлянам. В домашней победе «бело-синих» не стоит сомневаться.

Прогноз: победа «Динамо» со счетом 2:0.

«Десна» – «Верес» (29 августа, 14:00)

На бумаге фаворитом встречи является черниговская команда. Об этом в первую очередь свидетельствует положение соперников в турнирной таблице. Кроме того, за неделю до старта УПЛ «Десна» и «Верес» проводили товарищеский матч, тогда сильнее была команда из Чернигова – 2:0. В прошлом туре «Десна» потерпела сокрушительное поражение от «Динамо», наверняка черниговской команде захочется реабилитироваться на глазах у собственных фанатов. «Верес» же берет очки в УПЛ пока только в домашних матчах, на выезде – два поражения в двух играх.

Прогноз: минимальная победа «Десны».

«Минай» – «Шахтер» (29 августа, 17:00)

Сложно сказать, за счет чего «Минай» может отобрать очки у «Шахтера», если учитывать уровень команд, но такой шанс у команды из Ужгорода будет. Во-первых, домашний матч, поддержка трибун. Во-вторых, у команды Кобина будет больше времени на подготовку ко встрече, ведь «Шахтер» на неделе провел встречу с «Монако» в ЛЧ. «Минай» в этом сезоне уже отобрал очки у участника еврокубков (сыграли вничью с «Зарей» – 1:1). Чем черт не шутит?

Прогноз: Ничья 1:1.

«Заря» – «Ворскла» (29 августа, 19:30)

Встреча равных соперников. У «Зари» и «Ворсклы» не лучший старт, несмотря на ожидания. Полтавчане вылетели из еврокубков еще до групповой стадии, «Заря» пролетела мимо ЛЕ и сыграет в менее престижной Лиге конференций. В УПЛ стартовали примерно одинаково. Даже несмотря на это, «Заря» и «Ворскла» сейчас считаются некими лидерами второго эшелона команд из УПЛ. Встречи между этими соперниками всегда интересные и бескомпромиссные. На руку «Ворсклы» сыграет время: «Заря» проводила свой матч в Лиге Европы в четверг, у полтавчан больше времени на подготовку. Тем не менее, победителя в этом матче мы вряд ли увидим.

Прогноз: боевая ничья.

«Рух» – «Львов» (29 августа, 19:30)

Закрывать тур будет львовское дерби. Непривычно употреблять это выражение без участия львовских «Карпат», но таковы реалии. И «Львов», и «Рух» пока находятся в нижней части турнирной таблицы УПЛ, поэтому дерби Львова превращается в так называемую борьбу за выживание. Встреча равных соперников, у которых явные проблемы в защите и желание остаться в элите на следующий сезон. Небольшое преимущество будет у «Руха», ведь «Львов» пережил встряску на неделе, главный тренер Бессмертный покинул свой пост.

Прогноз: минимальная победа «Руха».

Турнирная таблица УПЛ.