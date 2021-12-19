Зинченко в огне. Видео классного ассиста украинца на Мареза
Возвращает доверие. Зинченко вошел в тройку лучших игроков матча с «Ньюкаслом»
Украинец оформил ассист на Мареза
18:10
Александр Зинченко / Фото - Getty Images
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу в матче 18-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла» (4:0). Защитник Александр Зинченко отдал результативную передачу.
За данное действие украинец получил оценку 8.0 от WhoScored. Это третий результат среди всех футболистов, принявших участие во встрече.
Лучшим стал Жоау Канселу с 8.9 баллами, вторым – Рияд Марез (8.3). Оба оформили по голу и ассисту.
Видео классного ассиста Зинченко на Мареза.
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