Возвращение блудного сына. «Атлетико» представило Гризманна с обновленным имиджем

Форвард вернулся в команду, где когда-то стал мировой звездой

Энрико Сересо и Антуан Гризманн / фото - Twitter

«Атлетико» официально представило нападающего Антуана Гризманна, сообщает сайт клуба.

Француз перешел в мадридскую команду на правах аренды и будет выступать за столичный клуб под восьмым номером – его «семерка» занята Жоау Фелишем.

Форвард уже выступал в составе «матрасников» в период с 2014 по 2019 год, пока его за 120 миллионов евро не купила каталонская «Барселона».

В составе «индейцев» Гризманн выигрывал Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/2018), Суперкубок УЕФА (2018), а также был финалистом Лиги чемпионов (2015/2016).

Мадридцы арендовали нападающего на один год с обязательством выкупа. Но они могут предварительно продлить контракт до окончания сезона 22/23 и при одном условии забрать его бесплатно.