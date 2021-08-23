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«Возвращение блудного сына». Первого гола Лукаку в футболке «Челси» ждали 10 лет

Бельгиец наказал «Арсенал» на «Эмирейтс»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:30
«Возвращение блудного сына». Первого гола Лукаку в футболке «Челси» ждали 10 лет Тема дня
Лукаку забил Арсеналу / Фото: Sky Sports

Во втором туре АПЛ центральным противостоянием стало лондонское дерби – «Арсенал» в родных стенах принимал «Челси» и проиграл практически без шансов – 0:2. Статистика также говорит о подавляющем преимуществе «синих»: как во владении мячом (65% против 35%), так и по общему количеству ударов (22 против 6-ти).

Статистика матча «Арсенал» – «Челси» (0:2)

И этот матч стал по-настоящему историческим для Ромелу Лукаку – бельгиец забил свой первый мяч в футболке «Челси». Не первый после возвращения, а первый вообще –  за всю свою историю выступлений в команде.

Трансфер Лукаку из «Интера» в «Челси» стал одним из самых громких в нынешнее трансферное окно. «Аристократы» отдали за форварда 115 миллионов евро – космические деньги в эпоху пандемии. Интересно, что этот трансфер сделал Лукаку самым дорогим игроком в мире по сумме всех трансферов в течении карьеру. В общей сложности за Лукаку заплатили 327 миллионов евро.

И бельгиец начал отрабатывать деньги сразу же – забил «Арсеналу» спустя 15 минут после стартового свистка. Кроме гола, он стал самым активным игроком «Челси» в атаке: нанес 8 ударов по воротам соперника (2 из них в створ). Интересно, что это больше, чем «Арсенал» нанес по воротам «Челси» за весь матч.

История взаимоотношений Лукаку и «Челси» – весьма драматическая. «Синие» приобрели талантливого Ромелу у «Андерлехта» в 2011-м году, ровно 10 лет назад. Бельгиец провел 15 матчей в первом сезоне в «Челси», но так и не забил ни одного мяча. И не впечатлил тогдашнего тренера «синих» Андре Виллаша-Боаша.

Год аренды в «Вест Бромвиче», а затем в «Эвертоне» и Лукаку все больше отдалялся от «Челси», а в 2014-м «Эвертон» выкупил Ромелу у «синих» за 35 миллионов евро. Именно в ливерпульском клубе бельгиец стал звездой мирового футбола.

Пожалуй, тренерская чехарда в «Челси» в те годы была главной причиной того, что в лондонском клубе не оказали должного внимания талантливому Лукаку и упустили его (во время контракта Лукаку с «Челси» в клубе сменились 4 тренера – Виллаш-Боаш, Ди Маттео, Бенитес, а затем вернулся Моуриньо).

Пути «Челси» и Лукаку вновь чуть не пересеклись летом 2017-го. Тогдашний тренер «синих» Антонио Конте очень хотел Лукаку (кстати, игрок и тренер затем все же воссоединились в «Интере»). Все было готово к тому, что нападающий вернется в Лондон, но сделка сорвалась в последний момент.

Боссы «Челси» долго думали, ситуацией воспользовался «Манчестер Юнайтед» – и перехватил бельгийца. Интересно, что Альваро Мората, который тогда стал новым форвардом «Челси», как раз должен был перейти в МЮ – и, готовясь к презентации в расположении «красных дьяволов», даже перекрасил волосы в красный цвет.

На официальной презентации в «Челси» Мората появился уже с кардинально новым имиджем – практически без волос. Понятно почему.

И вот, спустя 10 лет, Лукаку все же снова одел майку «Челси», но теперь уже не в статусе перспективного форварда, а в статусе звезды мирового футбола. И сразу же сделал то, что от него так долго ждали.

В долгосрочной перспективе же от Лукаку ждут еще большего, а фанаты «Челси» уже начинают предрекать бельгийцу звание лучшего бомбардира АПЛ по итогам сезона. Сможет ли?


Петр Приходько
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Челси Ромелу Лукаку Арсенал Лондон

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