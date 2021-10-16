Федорчук: «В матче со «Львовом» у «Динамо» могут возникнуть проблемы»
Возвращение Буяльского и три крайних защитника. Составы на матч «Львов» – «Динамо»
Луческу оставил Забарного в запасе после игр сборной
16 октября 16:34
Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев
ФК «Львов» в одиннадцатом туре украинской Премьер-лиги примет «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Главный тренер киевлян Мирча Луческу и наставник «горожан» Олег Дулуб определились с составами на матч. Отметим возвращение в стартовую 11-ку «бело-синих» полузащитника Виталия Буяльского.
Также в запасе у гостей остался центрбек Илья Забарный. В старте выйдут три номинальных крайних защитника Кендзера, Миколенко и Тымчик.
Ранее главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк назвал качество, которое позволяет защитнику киевлян Илье Забарному выступать на высоком уровне.
Комментарии 0