Возвращение домой? Жорди Масип попал в сферу интересов «Барселоны»

Каталонцы ищут опытного голкипера

Жорди Масип / фото - gettyimages

«Барселона» всерьез рассматривает вариант с подписанием Жорди Масипа, сообщает Mundo Deportivo. Испанец является воспитанников каталонцев и провел за первую команду один матч.

По результатам нынешнего сезона «Вальядолид», за который выступает Масип, вылетел в Сегунду, и поэтому голкипер будет искать другие варианты продолжения карьеры среди клубов Примеры.

В рамках прошедшей кампании 32-летний голкипер провел 25 матчей за «бело-фиолетовых» и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, «Барселона» хочет заменить Тер Штегена молодым Джанлуиджи Доннарумой, чей контракт истекает этим летом.