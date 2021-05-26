«Барселона» готова подписать Доннарумму и избавиться от тер Штегена
Возвращение домой? Жорди Масип попал в сферу интересов «Барселоны»
Каталонцы ищут опытного голкипера
13:34
Жорди Масип / фото - gettyimages
«Барселона» всерьез рассматривает вариант с подписанием Жорди Масипа, сообщает Mundo Deportivo. Испанец является воспитанников каталонцев и провел за первую команду один матч.
По результатам нынешнего сезона «Вальядолид», за который выступает Масип, вылетел в Сегунду, и поэтому голкипер будет искать другие варианты продолжения карьеры среди клубов Примеры.
В рамках прошедшей кампании 32-летний голкипер провел 25 матчей за «бело-фиолетовых» и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, «Барселона» хочет заменить Тер Штегена молодым Джанлуиджи Доннарумой, чей контракт истекает этим летом.
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