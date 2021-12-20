Возвращение в Украину откладывается? У Ярмоленко будет возможность подписать хороший контракт в Европе

Ранее сообщалось о возможном трансфере в «Динамо»

Андрей Ярмоленко / фото - WHU

Журналист Игорь Цыганык оценил шансы возвращения капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в киевское «Динамо»:

«Я не буду ничего исключать. У него еще контракт с «Вест Хэмом» на полгода, который он должен доработать. И контракт там хороший. А потом все будет зависеть от того, как сыграет сборная Украины, где он сейчас лидер и имеет хорошие отзывы. Думаю, у Ярмоленко будет возможность подписать хороший контракт в Европе. «Динамо» не имеет возможности сейчас предложить Ярмоленко те условия, которые у него есть в «Вест Хэме». Но исключать ничего не буду».

Ранее сообщалось, что украинец может вернуться зимой на родину. К тому же президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что двери клуба всегда открыты для хавбека.

Также в СМИ были слухи о возможном переходе Ярмоленко в «Дженоа», где работает экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Ярмоленко нужно бежать из «Вест Хэма». Мойес и так почти не дает украинцу времени, а тут еще и раскритиковал его.