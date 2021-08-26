Возвращение в УПЛ откладывается. Хачериди покинул расположение «Десны»

Защитник тренировался с черниговской командой

Евгений Хачериди / фото - Facebook

34-летний украинский защитник Евгений Хачериди покинул расположение черниговской «Десны».

Длительное время экс-игрок сборной Украины тренировался с клубом и в команде не раз говорили, что шансы на трансфер игрока очень высоки.

Защитник был близок к подписанию контракта, но переговоры сорвались, так как стороны не смогли прийти к соглашению.

Как сообщает источник, Хачериди покинул расположение клуба по своей инициативе.

Украинец с зимы этого года находится без клуба после того, как разорвал контракт с брестским «Динамо» из-за того, что белорусы нарушили контрактное соглашение.

Напомним, главный тренер «Десны» Александр Рябоконь анонсировал продажу ключевых игроков.