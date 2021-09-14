Возвращению Бензема в сборную поспособствовал лично президент Франции

Форвард на протяжении 6 лет на играл за национальную команду

Карим Бензема / фото - Goal

Президент Франции Эммануэль Макрон приложил свою руку к возвращению форварда «Реала» Карима Бензема в сборную, сообщает The Telegraph.

В мае этого года 33-летнего нападающего включили в заявку национальную команду на Евро-2020.

Этот вызов стал для игрока первым за 6 лет. Ранее руководители французской федерации футбола решили исключить Карима из сборной после скандала – Бензема обвиняли в шантаже соотечественника Маттье Вальбуэна видеозаписями сексуального характера.

Но как утверждает источник, Макрон лично попросила главу ФФФ Нойеля Ле Гре и тренера «трехцветных» Дидье Дешама вызвать форварда.

Напомним, также президент попытается убедить Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.