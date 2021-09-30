У «Динамо» и «Шахтера» печальные шансы даже на третьи места в своих группах уже после 2-го тура ЛЧ
Впечатляет. «Динамо» U-19 не проигрывает в Юношеской ЛЧ на протяжении четырех лет
Серия без поражений насчитывает 13 матчей
30 сентября 15:28
Фото: dynamo.kiev.ua
«Динамо» U-19 обыграло «Баварию» в матче Юношеской лиги UEFA.
Киевляне продлили свою серию без поражений до 13 матчей в этом турнире. Команда не проигрывает на протяжении четырех лет.
В 13 матчах «Динамо» под руководством Игоря Костюка 8 раз выигрывало и пять раз играло вничью. Последнее поражение датируется 11 октябрем 2017-м года. Тогда «Интер» U-19 победил (3:0).
Что касается плей-офф, то киевляне дважды вылетали в серии пенальти.
Взрослая команда проиграла «Баварии» (0:5).