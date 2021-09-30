Впечатляет. «Динамо» U-19 не проигрывает в Юношеской ЛЧ на протяжении четырех лет

Серия без поражений насчитывает 13 матчей

Фото: dynamo.kiev.ua

«Динамо» U-19 обыграло «Баварию» в матче Юношеской лиги UEFA.

Киевляне продлили свою серию без поражений до 13 матчей в этом турнире. Команда не проигрывает на протяжении четырех лет.

В 13 матчах «Динамо» под руководством Игоря Костюка 8 раз выигрывало и пять раз играло вничью. Последнее поражение датируется 11 октябрем 2017-м года. Тогда «Интер» U-19 победил (3:0).

Что касается плей-офф, то киевляне дважды вылетали в серии пенальти.

Взрослая команда проиграла «Баварии» (0:5).