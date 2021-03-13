Бэйл и Кейн в огне. «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»
Впервые игрок команды АПЛ не встал на колено перед началом матча в рамках акции «Black lives matter»
Отказался принимать участие в акции Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас»
Уилфрид Заа / Фото: Twitter
Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа отказался принимать участие в акции «Black lives matter» перед началом матча с «Вест Бромвичем». Об этом сообщает Sky Sports.
Это первый случай среди команд АПЛ, когда игрок отказался преклонить колено перед началом встречи.
Известно, что Заа ранее выступил против этого жеста.
«Почему я должен вставать на колено, чтобы доказать, что мы важны? Почему я вообще должен носить футболку с надписью Black Lives Matter, чтобы доказывать, что наши жизни важны? Это все просто унизительно!».
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