Впервые игрок команды АПЛ не встал на колено перед началом матча в рамках акции «Black lives matter»

Уилфрид Заа / Фото: Twitter

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа отказался принимать участие в акции «Black lives matter» перед началом матча с «Вест Бромвичем». Об этом сообщает Sky Sports.

Это первый случай среди команд АПЛ, когда игрок отказался преклонить колено перед началом встречи.

Известно, что Заа ранее выступил против этого жеста.

«Почему я должен вставать на колено, чтобы доказать, что мы важны? Почему я вообще должен носить футболку с надписью Black Lives Matter, чтобы доказывать, что наши жизни важны? Это все просто унизительно!».

Турнирная таблица АПЛ.