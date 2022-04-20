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Впервые с 2011 года «Интер» сыграет в финале Кубка Италии
Подопечные Симоне Индзаги в полуфинале разгромили «Милан»
«Интер» в финале Кубка Италии / Фото: TwitterВ 1/2 финала Кубка Италии «Интер» на «Сан-Сиро» встретился с «Миланом».
Команда Симоне Индзаги уже на четвертой минуте подарила болельщикам забитый мяч – Лаутаро Мартинес изменил счет на табло. Еще до перерыва Мартинес отличился во второй раз – 2:0.
Третий мяч футболисты «Интера» забили во втором тайме - Робин Гонсес, который вышел на замену, довел дело до разгрома – 3:0.
Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч
«Интер» – «Милан» 3:0 (первый матч - 0:0)
Голы: Лаутаро Мартинес 4, 40, Гозенс 82
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони (Д"Амброзио 79), Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу (Видаль 73), Перишич (Гозенс 79), Корреа (Санчес 70), Лаутаро Мартинес (Джеко 70)
«Милан»: Маньян, Калабрия (Габбия 73), Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер (Крунич 73), Тонали (Диас 46), Салемакерс (Мессиас 46), Кесси, Леау (Лазетич 86), Жиру
Предупреждения: Шкриньяр 50 – Эрнандес 35, Томори 90
Второй финалист определится в матче «Фиорентина» – «Ювентус».
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