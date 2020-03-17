Впервые в истории ЛЧ в четвертьфинал вышли четыре тренера одной национальности

Это наставники «Боруссии», «Ливерпуля», «Челси» и «Баварии»

Юрген Клопп / фото - Getty Images

Лига чемпионов в текущем сезоне отметилась еще одним уникальным достижением.

Как сообщается в Twitter OptaFranz, впервые в истории Лиги чемпионов четыре тренера из одной страны вышли в четвертьфинал – Эдин Терзич («Боруссия» Дортмунд), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Томас Тухель («Челси») и Ханс-Дитер Флик («Бавария»). Все они являются немецкими специалистами.

Напомним, впервые за последние 5 лет в четвертьфинале ЛЧ не оказалось ни одного клуба из Италии.