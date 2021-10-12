Сегодня сборная Украины проведет ключевой матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной
Впервые в истории. Сборные Украины и Боснии еще ни разу не играли между собой
Команды будут сражаться за второе место в группе отбора ЧМ-2022
09:15
фото - УАФ
Сегодня, 12 октября сборная Украины во Львове примет сборную Боснии и Герцеговины в рамках квалификации ЧМ-2022.
Эта встреча станет первой между национальными командами в истории. До этого они не пересекались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.
Команды подходят к этому матчу на победной волне – украинцы переиграли финнов, а боснийцы разобрались с Казахстаном.
Перед игрой подопечные Александра Петракова имеют над соперником преимущество в два очка, но у балканской команды есть матч в запасе.
Онлайн трансляция Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.
Лишь один представитель внутреннего чемпионата, Зинченко и Малиновский стоят дороже, чем весь их состав. Что представляет из себя сборная Боснии и Герцеговины.
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