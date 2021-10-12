Впервые в истории. Сборные Украины и Боснии еще ни разу не играли между собой

Команды будут сражаться за второе место в группе отбора ЧМ-2022

фото - УАФ Сегодня, 12 октября сборная Украины во Львове примет сборную Боснии и Герцеговины в рамках квалификации ЧМ-2022. Эта встреча станет первой между национальными командами в истории. До этого они не пересекались ни в официальных, ни в товарищеских матчах. Команды подходят к этому матчу на победной волне – украинцы переиграли финнов, а боснийцы разобрались с Казахстаном. Перед игрой подопечные Александра Петракова имеют над соперником преимущество в два очка, но у балканской команды есть матч в запасе. Онлайн трансляция Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45. Лишь один представитель внутреннего чемпионата, Зинченко и Малиновский стоят дороже, чем весь их состав. Что представляет из себя сборная Боснии и Герцеговины.

Павел Харченко