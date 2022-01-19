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Впервые за 11 лет в финале Кубка Германии не будет «Баварии» или «Боруссии Д»

Обе команды покинули турнир на ранней стадии
Футбол Бундеслига (Германия)
08:22
Впервые за 11 лет в финале Кубка Германии не будет «Баварии» или «Боруссии Д»
Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски / фото - Bundesliga

Дортмундская «Боруссия» вылетела из Кубка Германии на стадии 1/8 финала, уступив «Санкт-Паули» из второго немецкого дивизиона.

«Бавария» покинула турнир еще раньше, унизительно уступив «Боруссии Менхенгладбах» в 1/32 финала со счетом 0:5.

Таким образом, этот розыгрыш турнира станет первым за 11 лет, где в финале не сыграют ни «рекордмайстер», ни «шмели».

В последний раз такое было в 2011-м году, когда «Шальке» в финале расправился с «Дуйсбургом» (5:0).

К тому же, впервые с сезона-2006/2007 «Бавария» и «Боруссия Д» не дошли даже до 1/4 финала.

Напомним, ранее форвард «шмелей» Эрлинг Холанд заявлял, что боссы клуба давят на него в вопросе принятия решения о его будущем.

Павел Харченко
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Теги

Бавария Боруссия Дортмунд

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