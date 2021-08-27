Впервые за 14 лет на групповом этапе ЛЕ не будет украинских команд
Украина не будет представлена на групповом этапе Лиги Европы.
В матчах плей-офф за выход в еврокубковый турнир «Заря» уступила «Рапиду» с общим счетом 2:6, а в предыдущем раунде квалификации «Ворскла» не смогла пройти финский КуПС.
Таким образом, впервые с сезона 2007/2008 на групповом этапе ни одна из команд не будет представлена Украиной.
В последний раз свой шанс на выход в этот турнир упустили «Металлист» и «Днепр», которые вылетели из первого раунда квалификации.
Украинские команды на групповом этапе ЛЕ:
2008/09 – «Металлист»
2009/10 – «Шахтер»
2010/11 – «Динамо», «Металлист», «Карпаты»
2011/12 – «Ворскла», «Динамо», «Металлист»
2012/13 – «Днепр», «Металлист»
2013/14 – «Черноморец», «Днепр», «Динамо»
2014/15 – «Днепр», «Динамо», «Металлист»
2015/16 – «Днепр»
2016/17 – «Заря, «Шахтер»
2017/18 – «Динамо, «Заря»
2018/19 – «Ворскла, «Динамо»
2019/20 – «Динамо, «Александрия»
2020/21 – «Заря»
В раунде плей-офф еще могут оказаться украинские «Динамо» и «Шахтер», если займут третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.
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