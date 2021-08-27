Впервые за 14 лет на групповом этапе ЛЕ не будет украинских команд

«Заря» и «Ворскла» провалили задачи по выходу

фото - ФК Заря

Украина не будет представлена на групповом этапе Лиги Европы.

В матчах плей-офф за выход в еврокубковый турнир «Заря» уступила «Рапиду» с общим счетом 2:6, а в предыдущем раунде квалификации «Ворскла» не смогла пройти финский КуПС.

Таким образом, впервые с сезона 2007/2008 на групповом этапе ни одна из команд не будет представлена Украиной.

В последний раз свой шанс на выход в этот турнир упустили «Металлист» и «Днепр», которые вылетели из первого раунда квалификации.

Украинские команды на групповом этапе ЛЕ:

2008/09 – «Металлист»

2009/10 – «Шахтер»

2010/11 – «Динамо», «Металлист», «Карпаты»

2011/12 – «Ворскла», «Динамо», «Металлист»

2012/13 – «Днепр», «Металлист»

2013/14 – «Черноморец», «Днепр», «Динамо»

2014/15 – «Днепр», «Динамо», «Металлист»

2015/16 – «Днепр»

2016/17 – «Заря, «Шахтер»

2017/18 – «Динамо, «Заря»

2018/19 – «Ворскла, «Динамо»

2019/20 – «Динамо, «Александрия»

2020/21 – «Заря»

В раунде плей-офф еще могут оказаться украинские «Динамо» и «Шахтер», если займут третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.

Киевляне с «горняками» уже узнали своих будущих соперников.