Впервые за 14 лет украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы

И «Динамо», и «Шахтер» остались без евровесны

фото - ФК Шахтер

После поражения от «Интера» (0:2) «Шахтер» лишился шансов на попадание в весеннюю стадию еврокубков.

Ранее также без плей-офф ЛЧ или ЛЕ осталось киевское «Динамо», уступив «Баварии» (1:2).

И если в 1/8 Лиги чемпионов украинских команд не было уже четыре года («Шахтер» попадал в плей-офф в сезоне 17/18), то в Лиге Европы отечественные команды представляли страну стабильно.

В последний раз в 1/16 ЛЕ украинских команд не было еще в кампании 2007/2008, когда «Динамо» с «Шахтером» заняли последние места в своих группах ЛЧ, а «Металлист» с «Днепром» не прошли квалификацию в тогда еще Кубок UEFA.

Единственной командой, которая может подарить украинским болельщикам евровесну остается луганская «Заря», которая продолжает борьбу в Лиге конференций.

Впереди у луганчан – матч с «Ромой», и Виктор Скрипник рассказал, что нужно сделать его подопечным для победы.