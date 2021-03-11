«Барселона» не смогла сотворить камбэк с ПСЖ и покинула турнир
Впервые за 16 лет и Месси и Роналду не будет в четвертьфинале Лиги чемпионов
«Ювентус» и «Барселона» покинули турнир
Фото: Getty Images
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграла с ПСЖ вничью (1:1) и покинула турнир по сумме двух встреч (2:5).
«Ювентус» также покинул турнир на стадии 1/8 финала в противостоянии с «Порту».
Как сообщает Opta, впервые с сезона 2004/05 и Криштиану Роналду и Лионеля Месси не будет в четвертьфинале Лиги чемпионов. В последний раз такое случилось в 2005-м году, когда «Барселона» с Месси вылетела в 1/8 от «Челси», а «Манчестер Юнайтед» – от «Милана».
Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов уже прокомментировал главный тренер команды Рональд Куман.
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