Впервые за 16 лет и Месси и Роналду не будет в четвертьфинале Лиги чемпионов

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграла с ПСЖ вничью (1:1) и покинула турнир по сумме двух встреч (2:5).

«Ювентус» также покинул турнир на стадии 1/8 финала в противостоянии с «Порту».

Как сообщает Opta, впервые с сезона 2004/05 и Криштиану Роналду и Лионеля Месси не будет в четвертьфинале Лиги чемпионов. В последний раз такое случилось в 2005-м году, когда «Барселона» с Месси вылетела в 1/8 от «Челси», а «Манчестер Юнайтед» – от «Милана».

Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов уже прокомментировал главный тренер команды Рональд Куман.