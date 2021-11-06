Впервые за 235 дней Энрике вызвал игроков «Реала» в сборную Испании

Ранее экс-тренер «Барселоны» не брал на матчи ни одного футболиста столичного клуба

Луис Энрике / фото - Marca

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике определился со списком футболистов, которые сыграют в двух решающих матчах отбора на ЧМ-2022, сообщает пресс-служба «Фурии Рохи».

Впервые за 235 дней в заявке команды оказался игрок мадридского «Реала» – Дани Карвахаль. Еще в списке футболистов присутствует другой футболист «сливочных» Браим Диас, выступающий на правах аренды за «Милан».

До этого Энрике не вызывал футболистов столичного клуба в национальную сборную.

Тренер известен своей работой у руля каталонской «Барселоны», где он в 2015-м году выиграл три главных трофея в году – чемпионат, кубок Испании и Лигу чемпионов.

Испанцы в этом году неплохо показывали себя на международных турнирах, сначала добравшись до полуфинала Евро, а после сыграв в финале Лиги наций.

«Фурия Роха» смогла даже прервать беспроигрышную серию итальянцев, которая длилась больше трех лет.