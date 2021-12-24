Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Врач рассказал о травме игрока «Шахтера»: «Такого за всю свою карьеру не видел»

Траоре вернется в строй в конце сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
20:54
Врач рассказал о травме игрока «Шахтера»: «Такого за всю свою карьеру не видел»
Фото: ФК Шахтер

Врач «Шахтера» Артур Глущенко рассказал пресс-службе клуба о травме 20-летнего форварда «горняков» Лассины Траоре, который перенес операцию.

«6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка 6-7 месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели — в Барселоне, дальше — по плану.

Точно такой травмы у игроков «Шахтера» я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел.

Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев».


Его возвращение в строй ожидают в лучшем случае в мае.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Лассина Траоре

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Ребров раскритиковал тактику Де Дзерби в «Шахтере»
Футбол Украинские легионеры
13:38
Санжар: «Игра «Шахтера» при Де Дзерби не поменялась в лучшую сторону»
Санжар: «Игра «Шахтера» при Де Дзерби не поменялась в лучшую сторону»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:57
Санжар: «К «Динамо» меньше претензий по Лиге чемпионов, нежели к «Шахтеру»
Санжар: «К «Динамо» меньше претензий по Лиге чемпионов, нежели к «Шахтеру»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:21
1
Морозюк сравнил уровень турецкий грандов с «Динамо» и «Шахтером»
Морозюк сравнил уровень турецкий грандов с «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:06
Источник: Летом Коноплянка может пойти на понижение зарплаты ради перехода в другой клуб УПЛ
Источник: Летом Коноплянка может пойти на понижение зарплаты ради перехода в другой клуб УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 20:03
Луческу: «Ахметов был увлечен боксом, но взял на себя ответственность возглавить футбольный клуб»
Луческу: «Ахметов был увлечен боксом, но взял на себя ответственность возглавить футбольный клуб»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 21:07

Новости: Футбол

Тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца»
Тренер «Александрии» подтвердил интерес к игроку «Черноморца»
Украинская Премьер-лига
21:37
«Зенит» подпишет французского защитника, если не сможет продлить контракт с Ракицким
«Зенит» подпишет французского защитника, если не сможет продлить контракт с Ракицким
Украинские легионеры
21:10
Врач рассказал о травме игрока «Шахтера»: «Такого за всю свою карьеру не видел»
Врач рассказал о травме игрока «Шахтера»: «Такого за всю свою карьеру не видел»
Украинская Премьер-лига
20:54
Харрис: «Меня бы заинтересовал долгосрочный контракт с «Металлистом»
Харрис: «Меня бы заинтересовал долгосрочный контракт с «Металлистом»
Первая лига
20:33
Лунин спустя неделю сдал отрицательный тест на коронавирус
Лунин спустя неделю сдал отрицательный тест на коронавирус
Примерa (Испания)
20:11
«Лион» дал тренеру два месяца на улучшение результатов. Команда идет 13-й в таблице Лиги 1
«Лион» дал тренеру два месяца на улучшение результатов. Команда идет 13-й в таблице Лиги 1
Лига 1 (Франция)
19:50
Сборная Нигерии провела переговоры с Моуриньо
Сборная Нигерии провела переговоры с Моуриньо
В мире
19:31
Президент «Дженоа»: «Главная цель – сохранить прописку»
Президент «Дженоа»: «Главная цель – сохранить прописку»
Серия А (Италия)
19:09
«Колос» проведет семь спаррингов на сборах в Турции
«Колос» проведет семь спаррингов на сборах в Турции
Украинская Премьер-лига
18:58
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
24
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости