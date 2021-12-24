Врач рассказал о травме игрока «Шахтера»: «Такого за всю свою карьеру не видел»

Фото: ФК Шахтер

Врач «Шахтера» Артур Глущенко рассказал пресс-службе клуба о травме 20-летнего форварда «горняков» Лассины Траоре, который перенес операцию.

Точно такой травмы у игроков «Шахтера» я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел.

Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев».