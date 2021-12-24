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Врач рассказал о травме игрока «Шахтера»: «Такого за всю свою карьеру не видел»
Траоре вернется в строй в конце сезона
Фото: ФК Шахтер
Врач «Шахтера» Артур Глущенко рассказал пресс-службе клуба о травме 20-летнего форварда «горняков» Лассины Траоре, который перенес операцию.
«6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка 6-7 месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели — в Барселоне, дальше — по плану.
Точно такой травмы у игроков «Шахтера» я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел.
Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев».
Его возвращение в строй ожидают в лучшем случае в мае.
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