Эриксен в сознании и помахал болельщикам с больницы
Врач сборной Дании: «С Эриксеном все в порядке. Он в стабильном состоянии»
Полузащитник продолжит находиться в больнице
Фото: Marca
Врач сборной Дании Мортен Боэсен поделился информацией Sport.tv2.dk о состоянии игрока команды Криситана Эриксена.
«Я разговаривал с Кристианом несколько раз в течение дня. Он остается в стабильном состоянии – бодрствует, отвечает должным образом и четко, его сердце снова бьется. В сложившихся обстоятельствах все в порядке.
Эриксен контактировал с игроками в течение дня. Он все еще должен находиться в больнице для дальнейших обследований и наблюдения, но тесты, проведенные до сих пор, в порядке».
Эриксен помахал с окна больницы болельщикам.
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