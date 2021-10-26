«Врачами было сделано много ошибок». Адвокат Марадоны назвал настоящую причину смерти аргентинца

Великий игрок умер осенью прошлого года

Диего Марадона / фото - Fox Sports

Адвокат Диего Марадоны рассказал FOX Sport о истинных причинах смерти своего клиента:

«Врачами было сделано много ошибок. Марадона умер, потому что его сердце взорвалось. Ранее я сообщил всем о состоянии Диего. Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, которое скопилоись в теле. Решение семьи лечить его дома было сумасшедшим. Было необходимо, чтобы он оставался в клинике».

Великий экс-футболист отошел в мир иной в ноябре 2020-го года. В его честь уже успели переименовать несколько стадионов, а Лионель Месси посвятил победу в Копа Америка своему легендарному соотечественнику.

Ранее врач Марадоны попал под подозрение в непредумышленном убийстве.