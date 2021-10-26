Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси не будет лучше Марадоны, даже если выиграет четыре чемпионата мира подряд»
«Врачами было сделано много ошибок». Адвокат Марадоны назвал настоящую причину смерти аргентинца
Великий игрок умер осенью прошлого года
Диего Марадона / фото - Fox Sports
Адвокат Диего Марадоны рассказал FOX Sport о истинных причинах смерти своего клиента:
«Врачами было сделано много ошибок. Марадона умер, потому что его сердце взорвалось. Ранее я сообщил всем о состоянии Диего.
Но после его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, которое скопилоись в теле. Решение семьи лечить его дома было сумасшедшим. Было необходимо, чтобы он оставался в клинике».
Великий экс-футболист отошел в мир иной в ноябре 2020-го года. В его честь уже успели переименовать несколько стадионов, а Лионель Месси посвятил победу в Копа Америка своему легендарному соотечественнику.
Ранее врач Марадоны попал под подозрение в непредумышленном убийстве.
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