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Вратарь «Аякса» договорился о переходе в «Интер» летом
Онана станет свободным агентом
16:10
Фото: Sky Sports
Вратарь «Аякса» Андре Онана проводит свой последний сезон в команде.
Летом камерунец сменит клуб. Он перейдет в миланский «Интер», сообщает Sky Sports.
Стороны договорились о переходе летом. Он перейдет в «Интер» свободным агентом, так как его контракт с голландцами завершается в июне.
Отметим, что Онана был вне игры 10 месяцев из-за дисквалификации за допинг.
Также в нем была заинтересована «Барселона», но вратарь не будет менять свое решение.
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