Вратарь «Аякса» договорился о переходе в «Интер» летом

Онана станет свободным агентом

Фото: Sky Sports

Вратарь «Аякса» Андре Онана проводит свой последний сезон в команде.

Летом камерунец сменит клуб. Он перейдет в миланский «Интер», сообщает Sky Sports.

Стороны договорились о переходе летом. Он перейдет в «Интер» свободным агентом, так как его контракт с голландцами завершается в июне.

Отметим, что Онана был вне игры 10 месяцев из-за дисквалификации за допинг.

Также в нем была заинтересована «Барселона», но вратарь не будет менять свое решение.