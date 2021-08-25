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Вратарь «Бенфики»: «Здорово, что нам удалось выстоять против ПСВ»

Португальская команда с 32-й минуты играла вдесятером
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:44
Вратарь «Бенфики»: «Здорово, что нам удалось выстоять против ПСВ»
Одиссеас Влаходимос / Фото: Twitter

Вратарь «Бенфики» Одиссеас Влаходимос высказался о ничьей с ПСВ (0:0) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Тяжелая игра с удалением в первом тайме, которое заставило нас поменять планы. Огромная благодарность всем нашим игрокам, всему штабу за эту ничью, она сродни победе.

Последние недели мы на всякий случай наигрывали вариант игры в меньшинстве, поэтому каждый знал, что делать. Здорово, что удалось выстоять. Но мы не ожидали, что останемся вдесятером так рано, с 32-й минуты».


Отметим, что в групповой этап ЛЧ кроме «Бенфики» также вышли «Мальме» и «Янг Бойз».

Петр Приходько
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Теги

Бенфика ПСВ

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