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Вратарь «Десны»: «Мы неплохо выглядели в начале второго тайма с «Шахтером»
Черниговцы пропустили четыре мяча
15 марта 20:28
Евгений Паст / Фото: desna.football
Вратарь «Десны» Евгений Паст прокомментировал поражение команды от «Шахтера» (0:4) в 18-м туре УПЛ.
«Шахтер» неплохо прессинговал нас, мы остались без мяча. Мы неплохо выглядели в начале второго тайма. Хорошо атаковали».
«Десна» проиграла впервые за четыре матча.
Черниговский клуб идет 4-м в таблице.