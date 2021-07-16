«Десну» покинули два защитника
Вратарь «Десны» назвал размеры штрафов в команде
Литовка заявил, что он пока не нарушал правил
Игорь Литовка / Фото: Футбол 24
Вратарь «Десны» Игорь Литовка рассказал о размерах штрафов в команде.
«За что у нас штрафуют? За невыполнение установки тренера. У нас еще есть тренер вратарей Юрий Овчаров.
До крика редко доходит, у нас царит нормальная рабочая атмосфера, но оштрафовать может за лишний вес, опоздание на тренировку или пропуск без уважительной причины, если футболист надел не ту экипировку, в которой вся команда, нарушение режима и др.
Есть прайс, в котором оговорены все виды нарушений и размер штрафа начинается от 100$. В Чернигове я не сталкивался с этим, нарушений за мной не числится, вес в норме, а в Севастополе за пропуск тренировки наказывали от 1 000$ и выше».
Ранее Литовка рассказал о зарплатах в «Десне».
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