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Вратарь «Десны» назвал размеры штрафов в команде

Литовка заявил, что он пока не нарушал правил
Футбол Украинская Премьер-лига
12:50
Вратарь «Десны» назвал размеры штрафов в команде
Игорь Литовка / Фото: Футбол 24

Вратарь «Десны» Игорь Литовка рассказал о размерах штрафов в команде.

«За что у нас штрафуют? За невыполнение установки тренера. У нас еще есть тренер вратарей Юрий Овчаров.

До крика редко доходит, у нас царит нормальная рабочая атмосфера, но оштрафовать может за лишний вес, опоздание на тренировку или пропуск без уважительной причины, если футболист надел не ту экипировку, в которой вся команда, нарушение режима и др.

Есть прайс, в котором оговорены все виды нарушений и размер штрафа начинается от 100$. В Чернигове я не сталкивался с этим, нарушений за мной не числится, вес в норме, а в Севастополе за пропуск тренировки наказывали от 1 000$ и выше».


Ранее Литовка рассказал о зарплатах в «Десне».

Источник: chesport.cn.ua Петр Приходько
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Теги

Десна Игорь Литовка

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