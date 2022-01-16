Вратарь «Динамо»: «Лишнего веса после отпуска нет»

Нещерет также высказался об украинских клубах в еврокубках

Руслан Нещерет / Фото: Футбол 24

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет высказался о выходе из отпуска. Голкипера цитирует пресс-служба киевлян.

- Каков вердикт врачей?

– Все хорошо, можно работать. Лишнего веса тоже нет.

- После отпуска все мысли о футболе?

– Да футбол никогда и не выходит из головы, даже во время отпуска.

- «Динамо» U-19 – единственная команда, которая будет представлять Украину в весенней стадии еврокубков. Как ты к этому относишься?

– Перед нами стояла задача – выйти в плей-офф. Соперники в Юношеской лиге УЕФА были сильные, но мы прошли дистанцию очень хорошо. Конечно, плохо, что мы одни пробились в евровесну. Хотелось бы, чтобы и наша первая команда, и другие клубы, которые представляют Украину, пробились в весеннюю стадию.

- Почему первой команде было тяжелее это сделать? На уровне основных команд уровень топ-клубов сильнее выделяется?

– Думаю, да. Во взрослых топ-клубах собраны игроки высочайшего класса. На юношеском уровне ставка делается на местных молодых воспитанников, в той же «Баварии», «Барселоне», и нам легче с ними конкурировать.

А в первых командах собраны игроки топ-уровня, которые выступают за сборные разных стран.



Напомним, «Динамо», в отличии от других украинских клубов, проведет свой сбор в Испании, а не в Турции.