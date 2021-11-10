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Вратарь «Динамо»: «Может предложение от «Шахтера» и было, но мне мама не говорила»
Нещерет является воспитанником киевлян
Руслан Нещерет / Фото: пресс-служба Динамо
Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, поступало ли ему предложение от «Шахтера». Слова голкипера приводит пресс-служба киевлян.
«Честно, не помню. Может, и было, но мама мне не говорила.
Не знаю. Это так, на уровне слухов было»
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» опустилось на 2-е место, ведь «Шахтер» догнал киевлян по очкам, но имеет лучшую разницу мячей.
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