Вратарь «Динамо»: «Может предложение от «Шахтера» и было, но мне мама не говорила»

Нещерет является воспитанником киевлян

Руслан Нещерет / Фото: пресс-служба Динамо

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет рассказал, поступало ли ему предложение от «Шахтера». Слова голкипера приводит пресс-служба киевлян.

«Честно, не помню. Может, и было, но мама мне не говорила.

Не знаю. Это так, на уровне слухов было»



Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» опустилось на 2-е место, ведь «Шахтер» догнал киевлян по очкам, но имеет лучшую разницу мячей.