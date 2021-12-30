Довбык: «Когда приходил в «Днепр», он ничем не отличался от «Динамо» и «Шахтера»
Вратарь «Динамо» перешел в испанский клуб
Тугай подписал контракт с новым клубом до 2023-го года
Иларион Тугай / Фото: Twitter
Вратарь «Динамо» Иларион Тугай перешел в испанскую Кордобу.
18-летний Тугай выступал за молодежную команду «Динамо».
Отметим, что «Кордоба» играет в 4-м испанском дивизионе. Также известно, что Тугай будет выступать за «Кордобу-Б», которая играет в 5-м дивизионе Испании.
Напомним, основная команда «Динамо» в турнирной таблице УПЛ идет второй.
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