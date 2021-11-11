Вратарь «Динамо» рассказал, что его кумиром был Максим Коваль

Нещерет даже взял себе такой же номер

Максим Коваль / Фото: Футбол 24

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет заявил, что он выбрал свой номер в команде из-за экс-голкипера киевлян Максима Коваля. Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».

– У меня был кумир – Касильяс. Я очень следил за «Реалом», когда был маленьким.

Мне очень нравился Макс Коваль. Я взял 35-й номер из-за Макса Коваля. Когда мне было лет 9-10, я начал следить за Максом Ковалем. Мне тогда он очень нравился. Поэтому я сказал: «Дедушка, хочу 35-й номер, пойдем набьем». Он говорит: «Хорошо». Так все и началось.

– Ты знаком с ним?

– Нет. Если бы встретился с ним, то рассказал бы ему эту историю.



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