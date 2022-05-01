Бущан: «Українці – вільний народ, а росіяни – загнані люди»
Вратарь «Динамо»: «Все равно, как закончился сезон УПЛ»
Главная цель Украины – победа в войне
Георгий Бущан / Фото: Футбол 24
Голкипер «Динамо» Георгий Бущан высказался о завершении сезона в УПЛ.
«В каждой стране нас встречали хорошо и с уважением к Украине. Это очень приятно. Мы все ждем нашей победы. Очень благодарны ВСУ и теробороне. Каждый день есть внутренняя тревога, но мы уверены в нашей победе. Досрочное завершение сезона? Если честно, то мне все равно, как оно закончилось.
Наша главная цель – чтобы скорей закончилась война. Шансы пройти на ЧМ-2022? Мы сделаем все на поле победы. С положительными эмоциями отправимся в сборную, мы увидим ребят и тренерский штаб».
Напомним, «Шахтер» занял первое место в турнирной таблице, но не получил чемпионские медали.
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