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Вратарь «Динамо»: «Все равно, как закончился сезон УПЛ»

Главная цель Украины – победа в войне
Футбол Украинская Премьер-лига
08:59
Вратарь «Динамо»: «Все равно, как закончился сезон УПЛ»
Георгий Бущан / Фото: Футбол 24

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан высказался о завершении сезона в УПЛ.

«В каждой стране нас встречали хорошо и с уважением к Украине. Это очень приятно. Мы все ждем нашей победы. Очень благодарны ВСУ и теробороне. Каждый день есть внутренняя тревога, но мы уверены в нашей победе. Досрочное завершение сезона? Если честно, то мне все равно, как оно закончилось.

Наша главная цель – чтобы скорей закончилась война. Шансы пройти на ЧМ-2022? Мы сделаем все на поле победы. С положительными эмоциями отправимся в сборную, мы увидим ребят и тренерский штаб».

Напомним, «Шахтер» занял первое место в турнирной таблице, но не получил чемпионские медали.

Источник: Tribuna Петр Приходько
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