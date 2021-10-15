Вратарь «Днепра-1»: «Возможно, клуб когда-то переименуют в «Днепр»
Голкипер «Днепра-1» Валерий Юрчук поделился мнением о возможном переименовании клуба.
- Ты играл за «Днепр-2», сейчас – за «Днепр-1». Успеешь ли еще поиграть за «Днепр»?
– Не знаю. Наверное, больше вопрос не ко мне, а к руководителям клуба, которые были и которые есть. Возможно, когда-то и переименуют этот клуб, но сейчас это «Днепр-1», поэтому играем за «Днепр-1».
С детства хотел играть в родном городе, но как-то не складывалось. Может, и не получится у меня сыграть за «Днепр».
- «Днепр-1» – наследник «Днепра». Какое твое мнение об этом?
– В каком-то плане, наверное, это наследник, потому что для нас это было изначально спасение академии и футбола в частности в Днепре.
Потому что столько детей осталось бы без поддержки, мечты. А так они видят нас. Надеюсь, какой-то пример подаем им. Возможно, хороший. Надеюсь, будут на нас смотреть и расти. Возможно, вскоре будут играть в нашей команде
В 11-м туре УПЛ «Днепр-1» сыграет с «Колосом». Прогноз на этот матч.
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