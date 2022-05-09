«Микола – не зупиняйся!». Сидорчук привітав Миколенка з шедевральним голом в АПЛ
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Пикфорд похвалил украинца
09:50
Джордан Пикфорд / Фото: ВВС
Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд похвалил Виталия Миколенко, который забил вой дебютный мяч в АПЛ в ворота «Лестера» (2:1). Голкипера цитирует ВВС.
«Сейчас речь идет о преданности делу и командном духе. Это то, что заставляет вас двигаться дальше. Это командная игра. Наконец-то победа на выезде. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как мы последний раз выиграли на выезде. Сейвы для помощи команде – это моя работа.
Миколенко пришел, сразу выучил английский, он отличный парень, и отношение к работе у него на высоте. Его самоотверженность не имеет равных».
Напомним, главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард также похвалил Миколенко.
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