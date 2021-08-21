Вратарь «Ингульца»: «Ничью с «Динамо» можно назвать победой»

Богдан Шуст / фото - FootBoom

Вратарь «Ингульца» Богдан Шуст в эфире клубного канала прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (1:1) в рамках четвертого тура УПЛ:

Ничего особенного перед игрой тренер не говорил. На такие матчи особый настрой не нужен. Хотели проверить свои силы на фоне Динамо. После поединка все были довольны. Тут особые слова не нужны. Эмоции зашкаливали, все были отличном настроении.

Эту ничью можно назвать победой в психологическом плане. Это поможет нам лучше готовиться к следующим матчам. В матче с Динамо мы потеряли много эмоций и физических сил. Теперь, главное, восстановиться к следующему матчу со Львовом».