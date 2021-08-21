Вратарь «Ингульца»: «Ничью с «Динамо» можно назвать победой»
Вратарь «Ингульца» Богдан Шуст в эфире клубного канала прокомментировал ничью в матче с «Динамо» (1:1) в рамках четвертого тура УПЛ:
«То, что я стал лучшим игроком тура — заслуга всей команды. Один в поле не воин. В этой игре у нас все получалось — дисциплинировано сыграли в обороне. Понимали, что в игре с Динамо у нас будет немного моментов. Отмечу, что на нашей стороне была определенная доля везения. Мы выбороли этот зачетный пункт, который нам был нужен для позитивного настроения в дальнейших матчах.
Ничего особенного перед игрой тренер не говорил. На такие матчи особый настрой не нужен. Хотели проверить свои силы на фоне Динамо. После поединка все были довольны. Тут особые слова не нужны. Эмоции зашкаливали, все были отличном настроении.
Эту ничью можно назвать победой в психологическом плане. Это поможет нам лучше готовиться к следующим матчам. В матче с Динамо мы потеряли много эмоций и физических сил. Теперь, главное, восстановиться к следующему матчу со Львовом».
«Ингулец» набрал свое первое очко в новом сезоне украинского чемпионата. Президент команды из Петрово не смог сдержать эмоций, радуясь ничейному результату с действующими чемпионами.
Напомним, Шапаренко заявил, что целью «Ингульца» в матче было поставить автобус.