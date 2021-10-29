Кучер – о победе над «Колосом»: «Нам нет разницы, кто играет – легионер или украинец»
Вратарь «Колоса – о вылете от «Металлиста»: «Был разговор на повышенных тонах»
Команда из Ковалевки уступила клубу Первой лиги
29 октября 11:02
Евгений Волынец / фото - ФК Колос
Голкипер «Колоса» Евгений Волынец прокомментировал поражение от «Металлиста» (0:1) в матче 1/8 Кубка Украины:
«Не было никаких корректив в перерыве – просто был разговор на повышенных тонах, и все. Не нужно был фишками двигать, что-то показывать на макете, просто нужно было поговорить.
Выходил, был готов к игре. К сожалению, неудачно сыграли. Будем работать дальше».
Клуб из Ковалевки начал свой путь в Кубке из стадии 1/8, так как входил в список участников еврокубков, но уступил команде из Первой лиги.
Ранее тренер «Металлиста» Александр Кучер высказался по поводу прохода в следующую стадию турнира.
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