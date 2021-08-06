Вратарь «Колоса»: «Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка»

Евгений Волынец / фото - ФК Колос

Голкипер ковалевского «Колоса» Евгений Волынец поделился впечатлениями от матча квалификации Лиги конференций против карагандинского «Шахтера» (0:0):

Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка, потому что очень боевая команда, хорошо ведет борьбу и борется за каждый мяч, поэтому непростой соперник. Посмотрим, что получится после второй игры».