Тренер «Колоса» прокомментировал игру на искусственном поле в ответном матче с «Шахтером»
Вратарь «Колоса»: «Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка»
Команда не смогла одержать победу
6 августа 12:15
Евгений Волынец / фото - ФК Колос
Голкипер ковалевского «Колоса» Евгений Волынец поделился впечатлениями от матча квалификации Лиги конференций против карагандинского «Шахтера» (0:0):
«После второй игры посмотрим, какой это результат. Хорошая игра была, хорошая атмосфера, очень непростой соперник.
Пусть никто не думает, что с нашей стороны была недооценка, потому что очень боевая команда, хорошо ведет борьбу и борется за каждый мяч, поэтому непростой соперник. Посмотрим, что получится после второй игры».
Ответный матч команды сыграю 10-августа в Казахстане. Украинскому клубу будет, пожалуй, немного сложнее, ведь играть будут в непривычных условиях.
Ранее наставник «Колоса» выразил недовольство результатом первой игры.