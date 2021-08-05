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Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»

Команда во второй раз в истории будет играть в Европе
Футбол Лига конференций UEFA
09:51
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Евгений Волынец / фото - ФК Колос

Голкипер «Колоса» Евгений Волынец поделился ожиданиями от матча квалификационного раунда Лиги Конференций против карагандинского «Шахтера»:

«Настраиваемся на хорошую игру. Честно, приятно попасть в такой турнир. Значит не зря мы год работали. Хотим показать достойную игру и хороший результат. Ждем очень болельщиков, потому что прошлую игру с «Металлистом 1925» нас очень хорошо поддерживали.

Несмотря на то, что первый тайм немного был неудачный, они нас гнали, и с большой поддержкой трибун мы добыли победу. Поэтому это очень важный фактор и мы всех ждем на стадионе».

Игра состоится уже сегодня, на стадионе «Колоса» в Ковалевке в 21:00.

На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.

Источник: Sport.ua Павел Харченко
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