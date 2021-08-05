Сегодня «Колос» стартует в еврокубках
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Команда во второй раз в истории будет играть в Европе
09:51
Евгений Волынец / фото - ФК Колос
Голкипер «Колоса» Евгений Волынец поделился ожиданиями от матча квалификационного раунда Лиги Конференций против карагандинского «Шахтера»:
«Настраиваемся на хорошую игру. Честно, приятно попасть в такой турнир. Значит не зря мы год работали. Хотим показать достойную игру и хороший результат. Ждем очень болельщиков, потому что прошлую игру с «Металлистом 1925» нас очень хорошо поддерживали.
Несмотря на то, что первый тайм немного был неудачный, они нас гнали, и с большой поддержкой трибун мы добыли победу. Поэтому это очень важный фактор и мы всех ждем на стадионе».
Игра состоится уже сегодня, на стадионе «Колоса» в Ковалевке в 21:00.
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