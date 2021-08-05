Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»

Евгений Волынец / фото - ФК Колос

Голкипер «Колоса» Евгений Волынец поделился ожиданиями от матча квалификационного раунда Лиги Конференций против карагандинского «Шахтера»:

Несмотря на то, что первый тайм немного был неудачный, они нас гнали, и с большой поддержкой трибун мы добыли победу. Поэтому это очень важный фактор и мы всех ждем на стадионе».