Вратарь «Лилля» прибыл в Италию для перехода в «Милан»

Меньян заменит Доннарумму

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Вратарь «Лилля» Майк Меньян близок к переходу в «Милан».

Как сообщает Sky Sports, 26-летний француз уже прибыл в Италию для подписания контракта. За него заплатят 26 миллионов евро.

В «Милане» он заменит Джанлуиджи Доннарумму, который покинет клуб свободным агентом. С ним не договорились по новому контракту.

Меньян стал чемпионом Франции с «Лиллем». 23 матча из 48 в минувшем сезоне он отстоял «на ноль».