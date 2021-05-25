«Милан» выиграл 16 выездных матчей в сезоне, повторив рекорды «Реала» и «Манчестер Сити»
Вратарь «Лилля» прибыл в Италию для перехода в «Милан»
Меньян заменит Доннарумму
07:52
Фото: AFP
Вратарь «Лилля» Майк Меньян близок к переходу в «Милан».
Как сообщает Sky Sports, 26-летний француз уже прибыл в Италию для подписания контракта. За него заплатят 26 миллионов евро.
В «Милане» он заменит Джанлуиджи Доннарумму, который покинет клуб свободным агентом. С ним не договорились по новому контракту.
Меньян стал чемпионом Франции с «Лиллем». 23 матча из 48 в минувшем сезоне он отстоял «на ноль».
Комментарии 0