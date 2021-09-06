Вратарь «Манчестер Сити»: «Хотел бы играть в полузащите, на месте Де Брюйне»

Голкипер известен своей хорошей игрой ногами

Эдерсон / фото - Ace Football

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал порталу Goal, где он хотел бы играть, если бы был полевым игроком:

«Если бы я вышел играть в поле, я бы не попросил быть нападающим. Я бы предпочел играть в полузащите, на месте Кевина! Если бы я выбирал, где буду играть, я бы сказал: «Снимайте де Брюйне и выпускайте меня! Ничего не изменится!».

Вратарь пошутил об этом, обсуждая с журналистом эпизод когда в 2005 году вратарь МС Дэвид Джеймс вышел на замену в матче против «Мидлсбро» на позиции нападающего.

Эдерсон известен своей умелой игрой ногами. Вратарь попал в Книгу рекордов Гиннесса как автор самого длинного выноса в футболе. На тренировке бразилец отправил мяч на 75,35 метра.

Напомним, ранее Криштиану Роналду также вошел в Книгу рекордов Гиннесса и получил специальный сертификат.