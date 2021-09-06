Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Футбол (16 событий из 16) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Ужгород - Полесье 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Авангард 2:0 Окончен
16:00 Николаев - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - ВПК-Агро 2:0 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Беларусь - Уэльс 2:3 Окончен
19:00 Болгария - Литва 1:0 Окончен
19:00 Албания - Венгрия 1:0 Окончен
19:00 Англия - Андорра 4:0 Окончен
19:00 Исландия - Македония 2:2 Окончен
21:45 Косово - Греция 1:1 Окончен
21:45 Испания - Грузия 4:0 Окончен
21:45 Швейцария - Италия 0:0 Окончен
21:45 Бельгия - Чехия 3:0 Окончен
21:45 Сан-Марино - Польша 1:7 Окончен
21:45 Германия - Армения 6:0 Окончен
21:45 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Альянс - Кривбасс 2:1 Окончен
18:30 Оболонь - Волынь 1:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Азербайджан - Португалия -:- Запланирован
21:45 Ирландия - Сербия -:- Запланирован

Вратарь «Манчестер Сити»: «Хотел бы играть в полузащите, на месте Де Брюйне»

Голкипер известен своей хорошей игрой ногами
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:42
Вратарь «Манчестер Сити»: «Хотел бы играть в полузащите, на месте Де Брюйне»
Эдерсон / фото - Ace Football

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес рассказал порталу Goal, где он хотел бы играть, если бы был полевым игроком:

«Если бы я вышел играть в поле, я бы не попросил быть нападающим. Я бы предпочел играть в полузащите, на месте Кевина!

Если бы я выбирал, где буду играть, я бы сказал: «Снимайте де Брюйне и выпускайте меня! Ничего не изменится!».

Вратарь пошутил об этом, обсуждая с журналистом эпизод когда в 2005 году вратарь МС Дэвид Джеймс вышел на замену в матче против «Мидлсбро» на позиции нападающего.

Эдерсон известен своей умелой игрой ногами. Вратарь попал в Книгу рекордов Гиннесса как автор самого длинного выноса в футболе. На тренировке бразилец отправил мяч на 75,35 метра.

Напомним, ранее Криштиану Роналду также вошел в Книгу рекордов Гиннесса и получил специальный сертификат.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Сити Эдерсон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Манчестер Сити» предложил Фодену выгодный контракт
«Манчестер Сити» предложил Фодену выгодный контракт
Футбол Премьер-Лига (Англия)
5 сентября 09:00
Эдерсон назвал главные цели «Манчестер Сити» на сезон
Эдерсон назвал главные цели «Манчестер Сити» на сезон
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 сентября 14:49
Криминальный Манчестер. Теперь уже футболист МЮ нарушил закон
Криминальный Манчестер. Теперь уже футболист МЮ нарушил закон
Футбол Премьер-Лига (Англия)
1 сентября 18:19
Обвиняемому в изнасиловании конкуренту Зинченко не разрешили выйти из тюрьмы под залог
Обвиняемому в изнасиловании конкуренту Зинченко не разрешили выйти из тюрьмы под залог
Футбол Премьер-Лига (Англия)
1 сентября 16:54
Не Фернандиньо. «Манчестер Сити» продлил контракт с бразильским игроком
Не Фернандиньо. «Манчестер Сити» продлил контракт с бразильским игроком
Футбол Премьер-Лига (Англия)
1 сентября 16:45
Хавбек «Ман Сити»: «В АПЛ есть невероятные команды, но наш состав – лучший в мире»
Хавбек «Ман Сити»: «В АПЛ есть невероятные команды, но наш состав – лучший в мире»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 августа 15:59

Новости: Футбол

Грозный объяснил, почему Петраков предпочитает Малиновскому Буяльского и Шапаренко
Грозный объяснил, почему Петраков предпочитает Малиновскому Буяльского и Шапаренко
Сборная Украины
22:58
Молодежная сборная Франции сенсационно потеряла очки с Фарерами в группе Украины
Молодежная сборная Франции сенсационно потеряла очки с Фарерами в группе Украины
Сборная Украины
22:35
Президент UEFA: «Мы должны объединиться перед лицом шарлатанского проекта Суперлиги»
Президент UEFA: «Мы должны объединиться перед лицом шарлатанского проекта Суперлиги»
В Европе
22:22
После ничьей с Украиной Дешам вызвал обидчика «Шахтера»
После ничьей с Украиной Дешам вызвал обидчика «Шахтера»
Чемпионат мира по футболу
22:11
Обошлось. Пеле раскрыл причину своей госпитализации
Обошлось. Пеле раскрыл причину своей госпитализации
В мире
22:10
«Рух» усилится защитником из бразильской Серии А
«Рух» усилится защитником из бразильской Серии А
Украинская Премьер-лига
22:01
Самый большой прогресс – у Марлона. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Самый большой прогресс – у Марлона. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Украинская Премьер-лига
21:51
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Украинская Премьер-лига
21:43
Дубинчак рассказал, почему предпочел академии «Шахтера» молодежку «Динамо»
Дубинчак рассказал, почему предпочел академии «Шахтера» молодежку «Динамо»
Премьер-Лига (Англия)
21:30
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
61
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:06
19
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
32
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости