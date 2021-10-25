Вратарь «Мариуполя»: «Мы играли в футбол, а нам забивали голы. Мы стараемся находить позитивные эмоции»
Вратарь «Мариуполя» Олег Кудрик прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Вереса» (0:2) в матче 12 тура УПЛ и о состоянии команды.
«Мы играли в футбол, а нам забивали голы. «Верес» ничем нас не удивил в этой игре. Все их голы были исключительно рабочими: второй пришел после контратаки, а первый — на добивании.
Нужно внимательно разбирать эти эпизоды. По горячим следам будет сложно найти виновного в этих ошибках. Нужно сесть всей командой, посмотреть, сделать выводы.
Нам просто необходимо двигаться дальше, поднять голову, и продолжать работать еще больше. Другого выхода попросту не осталось. Когда постоянно проигрываешь, это давит психологически. Мы стараемся находить позитивные эмоции, но это, конечно, тяжело. У нас молодая команда. И этот период надо просто перетерпеть. Мы выйдем из этой ситуации сильнее, молодые игроки станут мужиками. Это, естественно, не оправдание. Надо работать и, надеюсь, все будет хорошо».
«Мариуполь» проиграл 10 из 12 матчей в УПЛ в этом сезоне.
Команда идет последней в таблице УПЛ.
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