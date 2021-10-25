Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 20
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 3
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Окончен
16:00 Брентфорд - Лестер 1:2 Окончен
18:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ницца - Лион 3:2 Окончен
18:00 Монако - Монпелье 3:1 Окончен
21:45 Марсель - ПСЖ 0:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Байер 2:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Удинезе 1:1 Окончен
16:00 Верона - Лацио 4:1 Окончен
19:00 Рома - Наполи 0:0 Окончен
21:45 Интер - Ювентус 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Леванте 5:3 Окончен
17:15 Барселона - Реал 1:2 Окончен
22:00 Атлетико - Реал Сосьедад 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Нива Т 2:0 Окончен
15:30 Ужгород - Олимпик 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Подолье 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Рух - Минай 2:2 Окончен
17:00 Динамо - СК Днепр-1 2:0 Окончен
19:30 Заря - Колос 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Агробизнес -:- Запланирован
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа -:- Запланирован
21:45 Милан - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик -:- Запланирован

Вратарь «Мариуполя»: «Мы играли в футбол, а нам забивали голы. Мы стараемся находить позитивные эмоции»

Кудрик – о проигрышной серии команды
Футбол Украинская Премьер-лига
14:41
Вратарь «Мариуполя»: «Мы играли в футбол, а нам забивали голы. Мы стараемся находить позитивные эмоции»
Фото: ФК Мариуполь

Вратарь «Мариуполя» Олег Кудрик прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Вереса» (0:2) в матче 12 тура УПЛ и о состоянии команды.

«Мы играли в футбол, а нам забивали голы. «Верес» ничем нас не удивил в этой игре. Все их голы были исключительно рабочими: второй пришел после контратаки, а первый — на добивании.

Нужно внимательно разбирать эти эпизоды. По горячим следам будет сложно найти виновного в этих ошибках. Нужно сесть всей командой, посмотреть, сделать выводы.

Нам просто необходимо двигаться дальше, поднять голову, и продолжать работать еще больше. Другого выхода попросту не осталось. Когда постоянно проигрываешь, это давит психологически. Мы стараемся находить позитивные эмоции, но это, конечно, тяжело. У нас молодая команда. И этот период надо просто перетерпеть. Мы выйдем из этой ситуации сильнее, молодые игроки станут мужиками. Это, естественно, не оправдание. Надо работать и, надеюсь, все будет хорошо».

«Мариуполь» проиграл 10 из 12 матчей в УПЛ в этом сезоне.

Команда идет последней в таблице УПЛ.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мариуполь Олег Кудрик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Итоги 12 тура УПЛ. Удаление помешало «Ворскле» составить конкуренцию «Шахтеру». «Днепр-1» не смог дать бой «Динамо»
Послесловие
Итоги 12 тура УПЛ. Удаление помешало «Ворскле» составить конкуренцию «Шахтеру». «Днепр-1» не смог дать бой «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
07:35
Вирт: «Где-то на классе выдержали в игре против молодой команды»
Вирт: «Где-то на классе выдержали в игре против молодой команды»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 октября 20:10
Маркевич: «Сложно требовать от молодых игроков результат»
Маркевич: «Сложно требовать от молодых игроков результат»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 октября 19:25
«Верес» нанес «Мариуполю» десятое поражение в сезоне
«Верес» нанес «Мариуполю» десятое поражение в сезоне
Футбол Украинская Премьер-лига
23 октября 16:05
Маркевич: «Команда из Мариуполя никому не нужна»
Маркевич: «Команда из Мариуполя никому не нужна»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 октября 17:10
Маркевича могут уволить из «Мариуполя»
Маркевича могут уволить из «Мариуполя»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 октября 16:29

Новости: Футбол

Петраков вызвал в сборную Украины Малиновского, Коваленко и Гармаша
Петраков вызвал в сборную Украины Малиновского, Коваленко и Гармаша
Сборная Украины
16:34
Яремчук: «Видимо, все разногласия между Малиновским и Петраковым уже в прошлом»
Яремчук: «Видимо, все разногласия между Малиновским и Петраковым уже в прошлом»
Сборная Украины
15:52
Экс-игрок «Динамо»: «В матче с «Барселоной» киевляне были левыми вообще, они из этой группы никуда не выйдет»
Экс-игрок «Динамо»: «В матче с «Барселоной» киевляне были левыми вообще, они из этой группы никуда не выйдет»
Лига чемпионов UEFA
15:40
Экс-игрок «Динамо»: «В УПЛ футболисты деградируют»
Экс-игрок «Динамо»: «В УПЛ футболисты деградируют»
Украинская Премьер-лига
15:26
«Хетафе» - «Сельта»: прогноз на матч чемпионата Испании
Прогноз «Хетафе» - «Сельта»: прогноз на матч чемпионата Испании
Прогнозы
15:00
Ярославский заявил, что не намерен отдавать долги по зарплате экс-игрокам «Металлиста»
Ярославский заявил, что не намерен отдавать долги по зарплате экс-игрокам «Металлиста»
Первая лига
15:00
Основные требования к футбольной форме
Основные требования к футбольной форме Новости компаний
14:45
Вратарь «Мариуполя»: «Мы играли в футбол, а нам забивали голы. Мы стараемся находить позитивные эмоции»
Вратарь «Мариуполя»: «Мы играли в футбол, а нам забивали голы. Мы стараемся находить позитивные эмоции»
Украинская Премьер-лига
14:41
Воспитанник «Динамо» намерен вернуться в Украину
Воспитанник «Динамо» намерен вернуться в Украину
Украинская Премьер-лига
14:36
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 09:22
Все новости