Вратарь «Мариуполя»: «Мы играли в футбол, а нам забивали голы. Мы стараемся находить позитивные эмоции»

Фото: ФК Мариуполь

Вратарь «Мариуполя» Олег Кудрик прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Вереса» (0:2) в матче 12 тура УПЛ и о состоянии команды.

Нужно внимательно разбирать эти эпизоды. По горячим следам будет сложно найти виновного в этих ошибках. Нужно сесть всей командой, посмотреть, сделать выводы.

Нам просто необходимо двигаться дальше, поднять голову, и продолжать работать еще больше. Другого выхода попросту не осталось. Когда постоянно проигрываешь, это давит психологически. Мы стараемся находить позитивные эмоции, но это, конечно, тяжело. У нас молодая команда. И этот период надо просто перетерпеть. Мы выйдем из этой ситуации сильнее, молодые игроки станут мужиками. Это, естественно, не оправдание. Надо работать и, надеюсь, все будет хорошо».