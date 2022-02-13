Чемпионат Италии. «Милан» победил «Сампдорию». Как это было
Вратарь «Милана» отдал голевой пас в матче с «Сампдорией»
Меньян выполнил очень длинный заброс
13 февраля 14:22
Майк Меньян / Фото: Getty Images
Вратарь «Милана» Майк Меньян выполнил голевую передачу в матче с «Сампдорией» в 25-м туре Серии А. После ассиста Меньяна забил Рафаэл Леау. Сейчас в игре перерыв, «Милан» ведет 1:0.
Qué bueno es Rafael Leao. Vaya puto golazo. Y asistencia de Maignan, que vaya temporadón se está marcando. Precioso. pic.twitter.com/IGQxueUTzS— Lassana (@_Lassana_) February 13, 2022
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