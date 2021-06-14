UEFA назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Украина
Вратарь Нидерландов о матче с Украиной: «Есть вещи, которые нужно улучшить»
Стекеленбург отметил победу своей команды
Мартен Стекеленбург / Фото: Twitter
Голкипер сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург в Instagram прокомментировал победу над Украиной (3:2).
«Хороший способ начать турнир, но есть вещи, которые нужно улучшить. +3 очка Нидерландам».
Напомним, ранее главный тренер Нидерландов Франк де Бур рассказал, что они пропустили необязательный гол от Ярмоленко.
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