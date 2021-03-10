Экс-игрок «Ворсклы» Даллку нашел клуб в Косово
Вратарь «Олимпика» получил дебютный вызов в сборную Косово
Альими провел 8 матчей за команду
Фото: УПЛ
Вратарь «Олимпика» Бетим Альими может дебютировать за сборную Косово.
25-летний голкипер впервые в карьере получил вызов в национальную команду, сообщает сайт УПЛ. Косово сыграет в марте три матча – против Литвы, Швеции и Испании.
Альими отыграл 8 матчей за «Олимпик» в нынешнем сезоне. Он пропустил 10 мячей.
Также в сборную Боснии и Герцеговины получил вызов вратарь «Зари».
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