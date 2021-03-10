Вратарь «Олимпика» получил дебютный вызов в сборную Косово

Фото: УПЛ

Вратарь «Олимпика» Бетим Альими может дебютировать за сборную Косово.

25-летний голкипер впервые в карьере получил вызов в национальную команду, сообщает сайт УПЛ. Косово сыграет в марте три матча – против Литвы, Швеции и Испании.

Альими отыграл 8 матчей за «Олимпик» в нынешнем сезоне. Он пропустил 10 мячей.

Также в сборную Боснии и Герцеговины получил вызов вратарь «Зари».