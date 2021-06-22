Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Вратарь сборной Австрии: «К перерыву должны были вести 4:0, но сами создали себе проблемы»
Бахмман уверен, что австрийцы заслужили проход в плей-офф Евро-2020
10:56
Даниэль Бахманн / Фото: UEFA
Голкипер сборной Австрии Даниэль Бахманн прокомментировал победу над Украиной в заключительном туре группового этапа Евро-2020.
Слова Бахманна приводит UEFA:
Это было невероятно. Конечно, мы должны были вести к перерыву со счетом 4:0. Не развив преимущество, мы сами создали себе проблемы.
Но в итоге здорово оборонялись и заслужили пропуск в 1/8 финала.
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