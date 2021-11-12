Малиновский: «Вопрос после матча с Болгарией – только в реализации»
Вратарь сборной Болгарии: «В первом тайме был мой день, а у моего коллеги – во втором»
«Сине-желтые» штурмовали ворота соперника на протяжении всех 90 минут
11:26
Никола Михайлов / Фото: Футбол 24
Вратарь сборной Болгарии Никола Михайлов высказался о ничьей с Украиной (1:1) в товарищеском матче.
«Это был тяжелый матч. Я не ожидал, что Украина окажется на таком высоком уровне, но мы встретили реальность. Хорошо, что нам удалось «взять очко» в этой товарищеской встрече. Большое самопожертвование от нас, но игра и класс соперника был выше. Это был тяжелый вечер для меня и моих коллег – вратарей Украины.
В целом они играли на очень высоком уровне. Вы видите, где играют их игроки, это имеет значение на поле. У меня сегодня был мой день в первом тайме, а у моего коллеги – во втором, мы отбили почти все. Все мы видели реальность.
Я не думаю, что это может повлиять на нашу самооценку, потому что мы можем играть лучше. Особенно тяжело было в обороне. Мы готовимся к матчу в понедельник, который станет последним для нашей сборной в этом году».
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает.
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