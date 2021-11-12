Вратарь сборной Болгарии: «В первом тайме был мой день, а у моего коллеги – во втором»

Никола Михайлов / Фото: Футбол 24

Вратарь сборной Болгарии Никола Михайлов высказался о ничьей с Украиной (1:1) в товарищеском матче.

В целом они играли на очень высоком уровне. Вы видите, где играют их игроки, это имеет значение на поле. У меня сегодня был мой день в первом тайме, а у моего коллеги – во втором, мы отбили почти все. Все мы видели реальность.

Я не думаю, что это может повлиять на нашу самооценку, потому что мы можем играть лучше. Особенно тяжело было в обороне. Мы готовимся к матчу в понедельник, который станет последним для нашей сборной в этом году».