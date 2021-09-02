Вратарь сборной Казахстана: «Нельзя так играть в обороне, как в матче с Украиной»

Стас Покатилов / Фото: Sport.ua

Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов прокомментировал ничью со сборной Украины (2:2) в матче отбора на ЧМ-2022.

— Я бы не сказал, что у меня именно лично потрясающая игра — тут более командные взаимодействия. Важно, что мы вместе добиваемся положительного результата, это самое главное.

— У ворот вы видите много ошибок, которые со стороны виднее вам. Что вы заметили, какие лично выводы для себя сделали?

— Сейчас будем просматривать, в чем ошибки, где не доработали. В любом случае так в обороне нельзя играть. Будем анализировать, просматривать и готовиться к следующей игре.